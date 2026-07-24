Un calibro in più per la Springfield Armory Kuna

Springfield Armory ha deciso di produrre la Kuna, arma corta semiautomatica del tipo pdw, ossia personal defense weapon, anche in calibro .40 S&W.

Non più solo in 9×19 mm: Springfield Armory ha deciso di produrre la Kuna anche in .40 S&W, calibro nel quale sono disponibili sia la versione standard (1.179 dollari), sia quella col calcio Strike Industries Fsa, imbracciabile e pieghevole (1.330 dollari).

Non cambiano le caratteristiche chiave note dalla primavera 2025, a partire dalla capacità del caricatore – restano 30 i colpi disponibili – e dalla lunghezza ridotta della canna, appena 6”, ossia 152 millimetri, con finitura Melonite e filettatura ½x28; anche in questo calibro il sistema a massa battente roller-delayed, ossia con ritardo a rulli, facilita la maneggevolezza e riduce rilevamento e rinculo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.