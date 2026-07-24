Un calibro in più per la Springfield Armory Kuna

Di
ArmiMagazine.it
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Un calibro in più per la Springfield Armory Kuna
(foto Springfield Armory)

Springfield Armory ha deciso di produrre la Kuna, arma corta semiautomatica del tipo pdw, ossia personal defense weapon, anche in calibro .40 S&W.

Non più solo in 9×19 mm: Springfield Armory ha deciso di produrre la Kuna anche in .40 S&W, calibro nel quale sono disponibili sia la versione standard (1.179 dollari), sia quella col calcio Strike Industries Fsa, imbracciabile e pieghevole (1.330 dollari).

Non cambiano le caratteristiche chiave note dalla primavera 2025, a partire dalla capacità del caricatore – restano 30 i colpi disponibili – e dalla lunghezza ridotta della canna, appena 6”, ossia 152 millimetri, con finitura Melonite e filettatura ½x28; anche in questo calibro il sistema a massa battente roller-delayed, ossia con ritardo a rulli, facilita la maneggevolezza e riduce rilevamento e rinculo.

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