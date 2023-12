La Barrett ha presentato la Mradelr, carabina di precisione calibro .416 Barrett per il tiro a lunga distanza.

Utilizzarla sarà più semplice che pronunciarne il nome: si chiama Mradelr, acronimo di Multi-role adaptive design extreme long range, la carabina di precisione per il tiro a lunga distanza annunciata dalla Barrett nelle scorse ore; testata a lungo negli ultimi mesi, anche in ambiente militare, sarà presentata ufficialmente nel corso dello Shot Show in programma a Las Vegas dal 23 al 26 gennaio 2024.

Realizzata in .416 Barrett (ma in futuro saranno disponibili altri calibri, intercambiabili con la semplice sostituzione d’alcune componenti), la Mradelr è decisamente lunga (1.575 millimetri) e soprattutto pesante (10.400 grammi), proprio a causa della destinazione per cui è pensata.

In acciaio inossidabile, la canna di 914 millimetri si chiude con un freno di bocca a tre finestre; sull’upper receiver è installata una slitta integrale di 626 millimetri. Il gruppo di scatto, il cui peso è facilmente regolabile, è removibile senza che sia necessario impiegare strumenti particolari; l’otturatore (si tratta infatti d’una carabina bolt-action) ruota per 60°.

La Barrett ha infine scelto di dotare la Mradelr d’un caricatore monofilare in polimero da cinque colpi e d’un calciolo maggiorato; del calcio sono regolabili sia la length of pull sia l’altezza del poggiaguancia.

Sono tre i colori disponibili (nero, flat dark earth, grigio tungsteno); in ogni variante cromatica la Mradelr costa 9.995 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.