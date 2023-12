Quanti background check in America a fine 2023?

Nei primi undici mesi del 2023 in America l’Fbi ha processato poco più di 27.100 background check.

Ormai è il leitmotiv, un po’ al di sotto del 2022 e molto al di sotto del biennio precedente ma leggermente al di sopra del 2019: che sia il numero di background check richiesti in America o il valore complessivo del mercato delle armi, da mesi la tendenza è chiara.

Gli ultimi dati diffusi dall’Fbi consentono di calcolare il numero d’americani che nel corso dei primi undici mesi del 2023 abbiano chiesto il controllo dei precedenti finalizzati all’acquisto di un’arma: con i circa due milioni e seicentomila di novembre il conto complessivo sale a 27.123.321, il 4,63% in meno rispetto al 2022 e il 6,65% in più rispetto al 2019.

Inconfrontabili il 2020 e il 2021, anni nei quali a fine novembre s’era già superata quota trentacinque milioni (valori peraltro sorprendentemente molto simili, rispettivamente 35.758.249 e 35.778.134 richieste).

Non che in concreto cambi molto, ma a fini statistici sarà interessante capire se il 31 dicembre il muro dei trenta milioni sarà superato oppure no.

