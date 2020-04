Benelli e Franchi: “Pronti a supportare le armerie” – Lockdown & imprese

Intervista a Bruno Beccaria, direttore commerciale, e Roberto Massarotto, Marketing communication manager Franchi e Benelli

Bruno Beccaria, direttore commerciale, e Roberto Massarotto, Marketing communication manager, raccontano di come #Benelli e #Franchi stanno lavorando per seguire il trend dell'emergenza e reagire con la pianificazione all'evolvere della situazione. Un pensiero lo dedicano alle armerie, che si trovano in condizioni particolarmente difficili.Supportaci acquistando Armi Magazine in edicola o abbonandoti qui -> https://bit.ly/2yDgLf

Publiée par Armi Magazine sur Mardi 14 avril 2020