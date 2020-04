Attività istituzionale, allenamenti e gare di tiro a segno: che succede dopo il 3 maggio?

Se il governo allenterà alcune misure, l’Uits è pronta a far riprendere gare di tiro a segno, allenamenti e attività istituzionale. Chiaramente ad alcune condizioni.

Potrebbe non esserci bisogno di arrivare al 30 giugno, come ventilato in un primo momento: se dal 4 maggio il governo allenterà sulle restrizioni e sarà possibile rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sanitaria, allenamenti e gare di tiro a segno potranno riprendere, così come potrà riprendere l’attività istituzionale.

Se la politica deciderà per la riapertura, l’Uits proporrà “delle modalità per svolgere l’attività sportiva nazionale e di alto livello compatibili con le prescrizioni”. Il commissario straordinario Igino Rugiero assicura inoltre che si confronterà col Viminale per predisporre misure utili a garantire “la massima sicurezza possibile” per l’attività istituzionale.