Stay Active With Beretta: contenuti esclusivi per gli appassionati di armi

Beretta, tramite il portale Beretta.com e i suoi canali social non lascia soli gli appassionati del brand.

Attraverso Stay Active With Beretta è in corso il rilascio a cadenza settimanale di contenuti esclusivi in ambito caccia, tiro e tattico.

Sono previsti approfondimenti su:

tecnologie

prodotti

video interviste ai Product Manager

panoramiche di prodotto

e molto altro dal mondo Beretta

Beretta ritiene (idea condivisa pienamente da Armi Magazine) che in questo periodo così particolare sia importante mantenere vive le passioni comuni, offrendo a chi segue il brand di Gardone Val Trompia nuovi stimoli, contenuti freschi e di qualità.

Quale modo migliore se non attraverso un appuntamento ricorrente e esclusivo?

Stay Active With Beretta

In aggiunta a ciò, grazie all’iniziativa #AtHomeWithMyBeretta, vengono offerte al pubblico delle live Instagram Stories pubblicate sul profilo @berettaofficial.

Contenuti esclusivi che danno la possibilità di entrare in contatto con i campioni del Team Beretta, che a partire dall’inizio di Aprile partecipano a interviste in diretta per rispondere alle curiosità degli appassionati e fornire consigli per l’allenamento a casa.

#AtHomeWithMyBeretta si articola su due appuntamenti a settimana, ogni lunedì e giovedì sera, disponibili anche dopo la diretta sulla pagina web presente sul sito istituzionale.

Il prossimo appuntamento sarà alle 21:00 di giovedì 16 Aprile insieme a Eduardo De Cobos del Beretta Handgun Shooting Team, che verrà intervistato da Nicola Lorenzi (Product Manager – Military & L.E. Department di Beretta).