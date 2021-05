Benelli M2 Speed e Nova Speed: ecco i fucili per il tiro dinamico sportivo

M2 Speed e Nova Speed sono i nuovi fucili per il tiro dinamico sportivo di casa Benelli.

Uno per la Divisione Shotgun Standard, l’altro per la Divisione Standard Manual: sono due, M2 Speed e Nova Speed, i fucili per il tiro dinamico sportivo presentati da Benelli negli scorsi giorni.

Il cuore del semiautomatico Benelli M2 Speed è il gruppo di otturazione con otturatore a testina rotante e due massicce alette di chiusura. La chiusura geometrica a svincolo inerziale genera un funzionamento elastico che attenuta urti e vibrazioni tra i pezzi e, autoregolandosi, fraziona nel tempo il rinculo alla spalla. Il sistema Easy Locking riduce nettamente il rimbalzo dell’otturatore in caso d’urto.

L’obiettivo è rendere l’azione il più rapida possibile. Oltre a utilizzare la calciatura Comfortech a pistola (lop di 365 millimetri aumentabile con la sostituzione del calcio) che riduce rilevamento e rinculo, invita il dito sul grilletto – sempre nella stessa posizione – e fa compiere al polso un movimento naturale, Benelli ha innanzitutto optato per uno scatto con corsa di riarmo corta e rapidissimo ritorno avanti del grilletto. È stata poi riprogettata la guardia, dalla sicura arrotondata e più agevole da disinserire; lo scivolo sul ponticello nella parte anteriore rende più fluido lo scorrimento delle cartucce. Anche la carcassa ha una configurazione specifica. Rispetto alle altre della linea, si distingue per la finestra d’espulsione maggiorata e per la finestra d’alimentazione ampliata e ribassata. Così costruita, aumenta la velocità di caricamento singolo, doppio e quadruplo.

1 di 4

E ancora: l’elevatore è sempre libero di oscillare, il dente di fermo – primo componente dell’Easy Loading insieme allo spingicartuccia che scorre come un pistone nel cilindro – è costituito da due pezzi caricati elasticamente. Ne deriva uno sforzo minore per inserire le cartucce e una maggior facilità nello scaricare: non c’è infatti bisogno di farle passare attraverso la camera. Anche il trattamento Best sull’otturatore velocizza il ciclo d’armamento: oltre ad aumentare la resistenza a usura e corrosione, riduce sensibilmente l’attrito.

Accenti rossi

Il Benelli M2 Speed è disponibile con canne da 62 o 65 centimetri e un set di cinque strozzatori, tre interni Crio (nichelati da 7 centimetri: **, ***, ****) e due Knurled Crio da 9 centimetri con ghiera godronata esterna. Il Long Shot Sport serve a far concentrare al massimo la rosata, l’Ampliator Sport a renderla ampia e omogenea. La bindella ventilata da 10 millimetri (e non da 7 come d’abitudine per le armi da caccia) è trattata antiriflesso e si chiude con un mirino rosso in fibra ottica (diametro 2,5 millimetri). Sono rossi anche la croce in lega leggera che collega il tubo serbatoio alla canna, la ghiera di fissaggio della prolunga che porta la capacità del caricatore a 12 colpi, il pulsante di sgancio dell’otturatore e la manetta d’armamento.

Infine due curiosità. Disponibili in più altezze, grazie alla balestra elastica inserita all’interno i naselli intercambiabili Combtech si adattano alla conformazione dello zigomo e tornano istantaneamente nella posizione iniziale; e le minuscole semisfere con tecnologia AirTouch rendono la presa salda anche con le mani sudate. In Italia l’M2 Speed (3.300 grammi) con prolunga fino a 12 colpi è stato classificato come arma sportiva. Senza prolunga viene venduto come un normale fucile da caccia per il cui esercizio però deve essere dotato di riduttore.

Benelli Nova Speed, il fucile a pompa per la Divisione Standard Manual

Fucile a pompa, il Benelli Nova Speed condivide con l’M2 Speed una lunga serie di caratteristiche: la finestra d’alimentazione – ribassata, priva di spigoli e dalle massime dimensioni possibili – è ottimizzata per il quad load; l’elevatore è libero di oscillare; il dente di fermo è costituito da due pezzi; uguali lo spingicartuccia e la conformazione della guardia; uguali l’otturatore a testina rotante, l’accoppiamento serbatoio-canna, gli strozzatori, il mirino, la prolunga da 12 colpi, il nasello Combtech, il calcio Comfortech.

A differenza che in altri fucili a pompa della serie, la carcassa non è in polimero armato con scheletro metallico. Benelli ha scelto infatti una lega leggera di tipo aeronautico con la tipica finitura Racing Grey. Camerato 12/76 e con un’asta dalla corsa breve, il Benelli Nova Speed è disponibile con canna da 62 o 65 centimetri (3.330 grammi il peso). Nello scatto si trova una sicura reversibile a traversino. Benelli, che in contemporanea ha presentato anche il fucile da caccia Black Eagle, renderà pubblici i prezzi nelle prossime settimane.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.