Cz Ts2 Racing Green, la nuova pistola per il tiro dinamico

La Cz Ts2 Racing Green è la pistola per il tiro dinamico ad azione singola con fusto in acciaio e una chiara dominante cromatica.

Verde l’impugnatura in duralluminio, verdi il pulsante di sgancio e la base anodizzata del caricatore da 20 colpi: la Ts2 Racing Green, la nuova pistola per il tiro dinamico di Cz, ha una dominante evidente. E non è l’unica caratteristica tipica, tra l’hold open piatto e la sicura manuale su entrambi i lati (estesa sul sinistro, flat sul destro).

Per l’arma, full size 9 mm ad azione singola con fusto in acciaio, Cz ha scelto una canna da 134 millimetri, mira frontale in fibra ottica e tacca posteriore regolabile in altezza. 225 millimetri la lunghezza complessiva, 1.350 grammi il peso. Il prezzo sul mercato internazionale non è stato ancora reso noto. Il video pubblicato su Instagram permette di scoprire da vicino qualche dettaglio in più.

