Benelli Nova 3 Tactical Multicam calibro 12, il test a fuoco

Il fucile Benelli Nova 3 Tactical Multicam è un pompa (slide action) dal funzionamento impeccabile e preciso.

Queste due caratteristiche – che di per sé sono (dovrebbero essere) – comuni a tutti i fucili a pompa, sono in realtà quanto di più importante in un’arma che fa della capacità di funzionare sempre, comunque e dovunque in ogni scenario operativo.

Già, perché la serie Nova ha sulle spalle una tradizione di arma destinata a un utilizzo professionale per eccellenza, in dotazione sia ai corpi di polizia, ma anche ai privati per l’home defence (nella speranza di non averne mai bisogno).

Ne consegue che un’arma a cui si chiede un funzionamento senza incertezze, non può… deludere. Mai.

Ebbene: il Benelli Nova 3 Tactical non delude. Ma lasciamo al video la descrizione accurata dell’arma e la prova al campo di tiro.