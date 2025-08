Rispetto allo stesso periodo del 2024, nel secondo trimestre del 2025 l’Fbi ha ricevuto il 3% di richieste di background check in meno.

Anche se con numeri diversi, il dato è in linea con quello emerso dal report della Nasgw sull’andamento del mercato in America: nel secondo semestre del 2025 l’Fbi ha ricevuto 6.340.673 richieste di background check, il controllo dei precedenti che precede l’acquisto di un’arma; nello stesso periodo del 2024 furono 6.543.557, il 3,1% in più.

La contrazione è tanto più evidente se si prende a confronto il primo trimestre: alla fine di marzo il numero di richieste di quest’anno (7.298.980) era pressoché identico (-0,07%) a quello dell’anno scorso (7.304.294); è solo per questa ragione che lo scarto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2024 si ferma all’1,5%.

La tendenza comunque è chiara, e una delle ragioni l’ha ben spiegata Tom Hopper, analista dell’osservatorio Nasgw: «i dazi e il loro potenziale impatto hanno costretto i consumatori a prendere decisioni» che altrimenti non avrebbero preso, e «ad accantonare parte del reddito come misura di sicurezza per fronteggiare gli eventuali aumenti dei prezzi».

La flessione è ancora più marcata se si considerano il 2023 e il 2022 (all’indietro non ha senso risalire: c’era ancora da assorbire il boom legato alla pandemia e all’elezione di Joe Biden): al momento la richiesta di background check è inferiore rispettivamente del 14,5% e del 13,4%.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.