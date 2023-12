Beretta 92 XI Squalo, una formidabile pistola sportiva

La Beretta ha presentato la 92 XI Squalo, pistola sportiva calibro 9×19 con canna di 119 millimetri e tre caricatori Mec-Gar da 22 colpi.

Squalo, all’italiana anche se a lanciarla (1.299 dollari) è la filiale americana: è suggestivo il nome assegnato all’ultima novità Beretta, per l’appunto 92 XI Squalo (la base è infatti la 92X), pistola sportiva che, caratterizzata dalle particolari guancette che la Hogue ha disegnato in esclusiva, intende riassumere in sé l’eleganza e la potenza. Su tutte le parti metalliche la Beretta ha spalmato la finitura Cerakote Premium H-Series,

Come nella 92XI Sao Tactical presentata meno d’una settimana fa, il grilletto è l’X-treme S, flat con finitura Dlc, in sola azione singola; e sono i medesimi anche il cane, scheletrizzato, e il fusto stile Vertec M9A4 con la sicura ambidestra. Il carrello è configurato in modo tale che sia rapido installare un red dot, da impiegare insieme alla mira frontale in fibra ottica.

Le dimensioni della Beretta 92 XI Squalo sono quelle d’una pistola full size: la canna misura 119 millimetri (4,7”), e porta la lunghezza complessiva a 216 millimetri (8,5”) e il peso a 945 grammi. Il caricatore Mec-Gar (di serie ne sono disponibili tre; regolabile il pulsante di sgancio) accoglie 22 colpi calibro 9×19; la minigonna svasata Toni System serve a velocizzare le operazioni di ricarica.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.