The Grail Guardian, un pezzo unico Cabot Guns

La Cabot Guns ha scelto di affidare a una pistola da collezione, The Grail Guardian, il racconto del ciclo bretone.

Talvolta più che per la tecnica (è una 1911 calibro .45 acp) alcune armi contano per le suggestioni che ispirano e le storie che raccontano: è il caso di The Grail Guardian, il pezzo unico (è rimasto in vendita pochissimo, preda di qualche collezionista) che la Cabot Guns ha dedicato al ciclo di re Artù, dei cavalieri della Tavola rotonda e della ricerca del Santo Graal.

La gallery fotografica

1 di 6

Per realizzare (ovviamente a mano) le incisioni che decorano l’acciaio inossidabile americano il maestro Jonathan Quill s’è ispirato ai manoscritti medievali; e sono finemente decorate, con l’immagine di una spada che non può che essere Excalibur, anche le guancette in ebano.

Completata da un compensatore esteso, The Grail Guardian si accompagna a una cassa realizzata da J. van de Walker (peso complessivo di poco inferiore ai 21 chili) sullo stile di quelle diffuse nel Quattrocento.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.