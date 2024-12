Beretta aggiorna il 686 Silver Pigeon I

La Beretta ha apportato alcune modifiche al fucile sovrapposto 686 Silver Pigeon I.

Per Franco Gussalli Beretta, presidente e ceo dell’azienda, è «un classico senza tempo, che migliora con l’età e non passa mai di moda»: in effetti una volta completato l’aggiornamento il fucile sovrapposto Beretta 686 Silver Pigeon I incorpora alcune caratteristiche che conservandone intatto il fascino ne aumentano le potenzialità.

L’innovazione principale riguarda l’adozione delle canne Steelium Optimabore Hp, in acciaio trilegato al nichel-cromo-molibdeno (lunghezza di 67, 71 e 76 centimetri per i modelli da caccia; di 71, 76 e 81 centimetri per quelli sportivi).

Non è l’unica: la Beretta ha infatti lavorato sul meccanismo della chiave, ora più fluido, per migliorare apertura e chiusura; sul bilanciamento della bascula (presenta un sistema di chiusura con spalline trapezoidali e due spinotti che fuoriescono dal piano per inserirsi ai lati della culatta; i due perni cerniera della parte anteriore finiscono negli alloggiamenti ricavati dal monoblocco); sull’incisione floreale, più ricca e ricercata, estesa fino alla coda di bascula; sul calcio a pistola, con calciolo Extralight, dalla piega rialzata (35/55; nella versione Sporting è il B-Fast, regolabile; ed è disponibile anche la versione Vittoria, con piega semi-montecarlo 35/45/55). Sull’acciaio inossidabile del grilletto la Beretta ha spalmato una finitura brillantata.

Per il momento la versione aggiornata del 686 Silver Pigeon I sarà disponibile nel solo calibro 12 (prezzo al pubblico a partire da 2.198 euro); altri se ne aggiungeranno successivamente.

Beretta 686 Silver Pigeon I: la scheda tecnica

Produttore : Beretta

: Modello : 686 Silver Pigeon I

: 686 Silver Pigeon I Tipologia : fucile sovrapposto da caccia

: fucile sovrapposto da caccia Calibro : 12

: Camera : 76 mm

: 76 mm Lunghezza di canna : 67, 71, 76 cm

: 67, 71, 76 cm Bindella : ventilata piana, 6×6

: ventilata piana, 6×6 Strozzatori : interni Optimachoke

: interni Optimachoke Materiale bascula : acciaio

: acciaio Finitura bascula : nistan, con incisione floreale al laser 5 assi

: nistan, con incisione floreale al laser 5 assi Grilletto : monogrillo selettivo

: monogrillo selettivo Gruppo scatto : fisso, in acciaio brillantato

: fisso, in acciaio brillantato Sicura : manuale – automatica

: manuale – automatica Length of pull : 375 mm

: 375 mm Piega : 35/55 (Vittoria 34/45/55)

: 35/55 (Vittoria 34/45/55) Calcio: legno classe 2, finito a olio

legno classe 2, finito a olio Lunghezza : 1.160 mm

: 1.160 mm Peso : 3.330 g

: 3.330 g Prezzo: da 2.198 euro

Beretta 686 Silver Pigeon I Sporting: la scheda tecnica

Produttore : Beretta

: Modello : 686 Silver Pigeon I Sporting

: 686 Silver Pigeon I Sporting Tipologia : fucile sovrapposto da tiro

: fucile sovrapposto da tiro Calibro : 12

: Camera : 76 mm

: 76 mm Lunghezza di canna : 71, 76, 81 cm

: 71, 76, 81 cm Bindella : ventilata piana 10×8

: ventilata piana 10×8 Strozzatori : esterni Optimachoke

: esterni Optimachoke Materiale bascula : acciaio

: acciaio Finitura bascula : nistan, con incisione floreale al laser 5 assi

: nistan, con incisione floreale al laser 5 assi Grilletto : monogrillo selettivo

: monogrillo selettivo Gruppo scatto : fisso, in acciaio brillantato

: fisso, in acciaio brillantato Sicura : manuale

: manuale Length of pull : 375 mm

: 375 mm Piega : 35/55 (Vittoria 35/45/55)

: 35/55 (Vittoria 35/45/55) Calcio : B-Fast, legno classe 2 finito a olio

: B-Fast, legno classe 2 finito a olio Lunghezza : 1.160 mm

: 1.160 mm Peso : 3.330 g

: 3.330 g Prezzo: da 2.311 euro

