Fino al 31 agosto a metà prezzo i libri sulle armi

A luglio e ad agosto Newpaper19 vende a metà prezzo i sette libri della collana sulle armi.

Per tradizione l’estate è uno dei periodi in cui c’è più tempo per leggere: per invogliare i lettori a coltivare quest’abitudine Newpaper19, la casa editrice che pubblica Armi Magazine e Caccia Magazine, ha deciso di attivare una promozione del 50% (scadenza domenica 31 agosto) su tutti i libri di armi acquistabili nello shop online.

Sono sette i titoli della collana: in questo bimestre «Fucili militari della prima guerra mondiale», «Fucili militari della seconda guerra mondiale», «Carabine, basculanti & c.» e «Srcm – Anatomia di una bomba» costano 18,25 euro anziché 36,50; «Il Garand in Italia 1951-1996» 35,75 euro anziché 71,50; «Bodeo 1889 – Il revolver degli italiani» 37,75 euro anziché 75,50; «Pistole Beretta: i modelli che hanno fatto la storia» 40 euro anziché 80.

Non è necessario inserire alcun codice promozione: il sistema applicherà in automatico lo sconto, dimezzando il prezzo di copertina, una volta inserito il libro nel carrello. Per la spedizione si calcolano tra i cinque e i dieci giorni lavorativi.

