Beretta amica dell’ambiente con il carpooling aziendale

Nella Giornata mondiale dell’ambiente (oggi, 5 giugno) Fabbrica d’Armi Pietro Beretta annuncia di aver attivato, in collaborazione con Jojob, operatore primario nel settore, il servizio di carpooling a favore dei propri dipendenti, con evidenti ricadute positive per l’ambiente.

“Da anni il tema sostenibilità è nodale in tutte le azioni dell’azienda“, recita il comunicato di Beretta, “una continua tensione a dare il nostro contributo nel mitigare gli effetti di quella che in gergo tecnico viene chiamata la “Carbon footprint”. Su questa onda virtuosa ecco che parte il progetto di carpooling aziendale.

Nei primi mesi dell’anno, tutta la popolazione di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta ha ricevuto un questionario che ha permesso di realizzare una fotografia reale di come vengono gestiti gli spostamenti casa-lavoro. Dall’analisi dei dati del questionario è emersa chiara la possibilità e l’esigenza di attivare lo strumento del Carpooling“.

Il servizio di carpooling permette a più dipendenti che condividono lo stesso tragitto e gli stessi orari di programmare regolarmente, ma anche all’occorrenza, lo spostamento fra casa-lavoro con un’unica autovettura, con l’obiettivo di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2, nonché di diminuire la pressione sul traffico e sui parcheggi adiacenti all’azienda.

Come funziona?

Il primo passo è scaricare l’applicazione Jojob Real Time Carpooling sul telefono e inserire il codice che fa accedere alla Community aziendale: sarà quindi possibile visionare e scegliere la modalità di utilizzo: guidatore o passeggero. Ogni viaggio sarà premiante: si accumuleranno crediti che andranno a generare dei buoni spesa per Amazon, Zalando, Tamoil, Carrefour, 3Bee.

Nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 giugno, in Azienda saranno posizionati degli infopoint in cui una persona di Jojob sarà disponibile per spiegare come utilizzare al meglio la app.

Il commento dell’ad Carlo Ferlito

“Aggiungiamo questa iniziativa all’interno del grande alveo di azioni legate nel nome di

BePlanet (Beretta per il Pianeta)”, spiega Carlo Ferlito, amministratore delegato e

direttore generale di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, “sono anni che siamo impegnati

nel ridurre costantemente ed efficacemente il consumo di energia a tutti i livelli: una

sorta di rivoluzione culturale che vede noi, donne e uomini Beretta, al centro di tutto.

Questo progetto, inoltre, auspico porti con sé benefici anche in ambito di benessere e

di socialità: possiamo abbattere lo stress di ricerca del parcheggio e favorire la

conoscenza e le interazioni personali fra dipendenti”.

