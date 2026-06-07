Beretta presenta il 687 Silver Pigeon 500 Years

Nell’anno in cui celebra i cinque secoli d’attività Beretta ha annunciato il lancio del 687 Silver Pigeon 500 Years, edizione limitata del classico fucile sovrapposto da caccia e da sporting.

Insieme al numero di matricola dedicato, sono il legno di noce selezionato classe 3, le cartelle laterali pulite a mano e l’incisione floreale impreziosita da dettagli dorati, tra i quali il logo dell’anniversario sul petto di bascula, a caratterizzare il 687 Silver Pigeon 500 Years, edizione limitata del fucile sovrapposto che Beretta declina in 1.526 varianti da caccia (bindella superiore 6×6 millimetri, bindelle laterali piene, mirino alpacca, strozzatori interni intercambiabili) e altrettante da sporting (bindella superiore 10×8 millimetri, bindelle laterali ventilate, mirino bianco con intermedio disponibile, strozzatori esterni intercambiabili).

In entrambe le varianti, con asta tonda e piega 35/55, le canne Steelium con doppio cono di raccordo progressivo (80 millimetri) misurano 67, 71 o 76 centimetri; il sistema di chiusura passa dalle classiche spalline trapeziodali e dalla doppia spina conica.

Per Beretta «è naturale dedicare al simbolo dei fucili sovrapposti una delle edizioni limitate di quest’anno» commenta Daniele Piva, vicepresident business commercial market. «Con il 687 Silver Pigeon 500 Years rendiamo omaggio al legame costruito nel tempo con i cacciatori e i tiratori di tutto il mondo»: oltre che parte del passato, la piattaforma 680 e la famiglia Silver Pigeon rappresentano «un’eredità viva».

La gallery fotografica

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La scheda tecnica

Produttore : Beretta , via Pietro Beretta 18, 25063, Gardone Val Trompia (Bs), 030 83411

: , via Pietro Beretta 18, 25063, Gardone Val Trompia (Bs), 030 83411 Modello : 687 Silver Pigeon 500 Years

: 687 Silver Pigeon 500 Years Tipologia : fucile sovrapposto da caccia e da tiro (sporting)

: fucile sovrapposto da caccia e da tiro (sporting) Calibro : 12

: 12 Camera : 76 mm

: 76 mm Lunghezza canne : 67, 71, 76 cm

: 67, 71, 76 cm Grilletto : monogrillo selettivo

: monogrillo selettivo Strozzatori : Optimachoke Hp

: Optimachoke Hp Calcio : legno di noce selezionato grado 3

: legno di noce selezionato grado 3 Piega : 35/55

: 35/55 Lunghezza di tiro : 375 mm

: 375 mm Calciolo : Microcore

: Microcore Lunghezza totale : 1.160 mm

: 1.160 mm Peso: 3.200 g

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