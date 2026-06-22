Cz lancia la 600+ Carbine

Cz ha presentato la bolt action 600+ Carbine, disponibile in .223 Remington, 7,62×39 e .300 Blackout.

La mossa principale consiste nell’accorciare a 18,5” (470 millimetri) la lunghezza della canna, così da ottenere un’arma compatta, leggera (efficace la scelta di optare per il legno di faggio, peraltro impreziosito da una zigrinatura dallo spirito classico), maneggevole e facile da trasportare: così la ceca Cz ha lavorato per produrre l’ultima bolt-action introdotta nella linea 600+, la 600+ Carbine, che conserva la possibilità di sostituire facilmente un calibro (disponibili ce ne sono tre: .223 Remington, 7,62×39, .300 aac Blackout) con un altro.

Lo stile tradizionale si associa a caratteristiche moderne, a partire dall’impiego del duralluminio per l’azione, con slitta Picatinny integrata; sono regolabili sia la mira frontale metallica (Cz la associa a una tacca posteriore scheletrizzata e a un riferimento in fibra ottica) sia il peso di sgancio del grilletto, su quattro valori (6,5, 9, 11,5 e 14 Newton), selezionabili con la chiave Allen.

Oltre che con un caricatore, estraibile, di 10 colpi, la descrizione tecnica si completa col sistema di sicurezza brevettato Sea, acronimo che anche in italiano sta per silenzioso, ergonomico e ambidestro.

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