Beretta declina la 92X Performance nella Dark Series

La Beretta ha sviluppato una nuova variante della 92X Performance, la Dark Series, in cinque colorazioni diverse.

Entra nella Dark Series perché la finitura graphite grey è più scura rispetto al nistan originale, ma è comunque bella colorata l’ultima versione della 92X Performance, la pistola per il tiro dinamico sportivo (nell’ultimo campionato del mondo Ipsc optic la usava Simon JJ Racaza, medaglia d’oro) che la Beretta ha deciso d’aggiornare proponendo cinque diverse varianti cromatiche: oltre che neri, il grilletto e le guancette in alluminio possono infatti essere rossi, gialli o blu (due tonalità disponibili: la seconda, con minigonna e fondello maggiorato, aumenta di due colpi extra la capacità del caricatore, che di base ne ospita 18 calibro 9×19 mm).

Sulle guancette in alluminio la Beretta ha optato per una texture aggressiva, una delle novità tecniche insieme ai comandi maggiorati, al rivestimento Dlc (si riduce l’attrito, più fluido il meccanismo) su cane e percussore scheletrato, al design del chiavistello di smontaggio, alle mire match (frontale di un millimetro, in fibra rossa; posteriore antiriflesso a 90°; il carrello è predisposto per il montaggio del red dot).

La gallery fotografica

1 di 13

Della versione originaria la Dark Series mantiene il sistema di chiusura 92, il fusto Vertec in acciaio, il carrello Brigadier appesantito e il meccanismo di scatto Xtreme-S, che in singola-doppia azione (sgancio 1.500-2.000 grammi / 3.000-3.500 grammi) riduce il reset fino al 40% per ottimizzare velocità e maneggio. Si può regolare anche la precorsa, ma è necessario montare un cane in singola azione, da acquistare aftermarket a parte.

Per Daniele Piva, vicepresidente business commercial market della Beretta, questa pistola (è conforme ai regolamenti delle divisioni Ipsc Production e Optic) rappresenta «una conferma di quanto crediamo in questo prodotto e di quanto siamo disposti a investire nel tiro dinamico. Lavoriamo costantemente con il team di tiratori Beretta per migliorare ogni componente delle nostre pistole, per fornire il meglio a tutti gli appassionati di Ipsc».

La scheda tecnica

Produttore : Beretta , via Pietro Beretta 18, Gardone Val Trompia 25063, tel. 030 83411

: , via Pietro Beretta 18, Gardone Val Trompia 25063, tel. 030 83411 Modello : 92X Performance Dark Series

: 92X Performance Dark Series Tipologia : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Specializzazione : tiro dinamico sportivo

: tiro dinamico sportivo Calibro : 9×19 mm

: 9×19 mm Meccanismo di chiusura : blocchetto oscillante

: blocchetto oscillante Funzionamento : singola-doppia azione

: singola-doppia azione Lunghezza canna : 125 mm

: 125 mm Finitura canna : brunitura

: brunitura Finitura carrello : graphite grey

: graphite grey Capacità : 18 colpi

: 18 colpi Mire : mira match 90°; mirino (1 mm) rosso in fibra ottica

: mira match 90°; mirino (1 mm) rosso in fibra ottica Lunghezza totale : 222 mm

: 222 mm Peso: 1.395 g

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.