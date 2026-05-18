Con una comunicazione sulla home del proprio sito Bignami ha annunciato l’avvio della distribuzione della Cz 457 Target, carabina sportiva calibro .22 lr.

Presentata da Cz a Las Vegas nel corso dell’ultimo Shot Show, la carabina rimfire 457 Target è arrivata in Italia: lo ha annunciato Bignami, che gestisce la distribuzione sul marchio sul mercato nazionale e che ha fissato a 2.999 euro il prezzo al pubblico.

Nella fase di sviluppo Cz ha collaborato con l’olimpionico Matt Emmons, oro nel 2004 ad Atene, che ha ricoperto un ruolo chiave nella gestione dell’ergonomia complessiva: si tratta, infatti, di un’arma nata per adattarsi alle esigenze dei tiratori sportivi, caratteristica evidenziata dalla possibilità di sostituire l’impugnatura a pistola, disponibile in tre misure distinte e regolabile su tre assi come il poggiaguancia.

Forgiata a freddo, la canna pesante tipo match misura 26” (660 millimetri, 1:16” il passo di rigatura); è uno dei valori da cui dipende la lunghezza complessiva, che oscilla tra 1.151 e 1.182 millimetri, ai quali corrisponde un peso di 5.200 grammi. A due stadi e regolabile, lo scatto è settato di fabbrica a 110 grammi.

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