Cinquanta Damascus Bedside per Cabot Guns

Cabot Guns ha annunciato la produzione di cinquanta pistole 1911 Damascus Bedside: le consegne inizieranno nel 2027.

Cabot Guns la definisce «arma da fianco per le ore notturne», «pistola progettata per il comodino»: d’altra parte non c’è bisogno di tradurre il nome della Damascus Bedside, la nuova interpretazione dell’Ultimate Bedside, che perlomeno in un primo momento sarà disponibile (consegne nel 2027, non proprio economico il prezzo, 8.295 dollari) in appena cinquanta pezzi.

Come si deduce dalla parte del nome che non fa riferimento al letto, il materiale centrale è l’acciaio damasco, che Cabot Guns impiega per il carrello: la sua superficie scura, quasi ipnotica, «evoca l’atmosfera delle antiche fucine».

È ben più moderno il fusto, nel quale si trova una slitta per il montaggio della torcia tattica, accessorio utile per la notte: il trattamento Dlc nero ricopre l’acciaio inossidabile 416.

Sono due le configurazioni disponibili, nei calibri .45 acp e 9×19 mm: nella government la canna misura 5” (127 millimetri), che scendono a 4,25” (108 millimetri) nella commander. In entrambe, infine, si apprezzano il grilletto Tristar in alluminio, la svasatura del caricatore e la zigrinatura a rombi sia sul front strap sia sull’alloggio della molla principale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.