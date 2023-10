Si chiama Dt11 Black Dlc il nuovo fucile Beretta per il tiro a volo, calibro 12 in tre (ma in realtà cinque) differenti varianti.

Dalla bascula nera con dettagli smaltati verde acido, è già riconoscibilissimo nonostante l’annuncio sia di qualche minuto fa: si chiama Dt11 Black Dlc il nuovo fucile sovrapposto Beretta per il tiro a volo, già ordinabile anche se nelle armerie italiane sarà disponibile soltanto dalla prossima stagione sportiva, indicativamente dalla primavera 2024.

Sono cinque le versioni in cui sarà realizzato: due Sporting, con calcio standard fisso (13.199 euro) o regolabile B-Fast (13.599 euro); due Trap, con calcio standard fisso (12.899 euro) o regolabile B-Fast (13.299 euro); una Skeet, soltanto col calcio regolabile (13.599 euro).

Il sistema di bilanciamento B-Fast consente d’aggiungere pesi nel calcio o, magnetici, sulle bindelle laterali, sotto l’astina, così da spostare il baricentro della canna (di fabbrica è allineato alla prima canna) in posizione più arretrata o avanzata.

Rivestimento Dlc per il nuovo fucile sovrapposto Beretta

A denominare questo nuovo fucile sportivo è il rivestimento Dlc, diamond like carbon, che riveste le bascule, l’alloggio del gruppo di scatto (è in acciaio, a differenza dei modelli precedenti) e le canne (misurano 760 o 810 millimetri per lo Sporting, soltanto 760 millimetri per Trap e Skeet), realizzate sottoponendo l’acciaio trilegato a foratura profonda, martellatura a freddo e distensione sottovuoto. Grazie all’impiego della tecnologia Steelium Pro, il profilo interno con triplo cono di raccordo arriva fino a 450 millimetri.

Restano tradizionali il calcio, in noce di classe tre finito a olio, e il meccanismo di chiusura a tassello; c’era già stato modo d’apprezzare anche la bascula più larga di tre millimetri sulle cartelle laterali e le spalline di chiusura sostituibili.

Si preannuncia semplice la procedura di sostituzione del gruppo di scatto, possibile con tre movimenti distinti esclusivamente quando l’arma è aperta. La Beretta ha sviluppato il design della leva d’apertura in collaborazione con gli atleti del suo team. La descrizione si completa con la bindella superiore 10×10 in fibra di carbonio, un set di strozzatori intercambiabili Optimachoke Hp Black Edition e il calciolo Microcore di 18 millimetri.

