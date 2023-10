Presentato allo scorso Iwa di Norimberga, il nuovo cannocchiale da puntamento della polacca Delta Optical appartiene alla famiglia degli Stryker, offre una gamma d’ingrandimenti da 3.5x a 21x con una lente d’uscita di 44 mm di diametro.

Dopo il successo dello Stryker Hd 4.5-30×56 nel mondo dell’ottica sportiva, Delta Optical ha deciso di seguire le tendenze del settore e introdurre una versione più compatta del suo predecessore di grande successo.

È lo Stryker HD 3.5-21×44, ottica estremamente versatile, perfetta per il tiro sportivo, anche a medio-lunga distanza, e proficuamente impiegabile anche in ambito venatorio, grazie alla torretta di derivazione ora ricoperta e all’ampio Fov (Field of view, campo visivo) con l’ingrandimento minimo di 3,5x: 11,1 metri.

Pregi di famiglia

Le qualità del nuovo Stryker, infatti, sono quelle della gamma premium di Delta, prodotta in Giappone:

lenti Hd con grande trasmissione della luce, robusto tubo da 34 mm;

reticolo illuminato sul primo piano focale (quindi adatto ai tiri alle lunghe distanze);

click di regolazione da 0,1 Mrad, con escursione da 45 Mrad in alzo e 21 Mrad in derivazione;

torrette con ZeroLock.

Qui però tutto è abbinato a dimensioni compatte, che ne consentono un utilizzo comodo anche in abbinamento con un visore notturno clip-on: il cannocchiale, infatti, che pesa 805 grammi, ha una lunghezza complessiva di soli 315 mm.

La ghiera del fattore d’ingrandimento richiede una rotazione di 180° per passare da 3.5 a 21x, ed è dotata di una levetta avvitata che velocizza la rotazione della ghiera. Entrambe le torrette hanno regolazioni a scatto da 0,1 Mrad, con scatti netti e ben udibili.

Reticolo illuminato e regolazione della parallasse

Il reticolo è a scelta tra tipo DPRC-1 (nel modello in prova) o DLR-1; essendo sul primo piano focale, le sue dimensioni variano a seconda dell’ingrandimento.

La croce centrale è illuminata di rosso, con la possibilità di scegliere tra 11 regolazioni: tra una e l’altra c’è uno step “Off” per evitare di dover ruotare tutta la ghiera per spegnerla. Ad alimentare l’illuminazione è una batteria Cr2032 inserita in un vano reso impermeabile anche tramite guarnizioni o-ring. Sulla stessa torretta di sinistra si trova poi la ghiera di regolazione della parallasse, che va da 9 metri all’infinito.

Funzione ZeroLock

Come gli altri cannocchiali Stryker Hd, anche il nuovo nato è dotato della funzione ZeroLock che consente di bloccare la regolazione del reticolo in elevazione per determinate impostazioni, solitamente dopo aver impostato il cannocchiale su una determinata distanza di tiro, per esempio 100 metri.

Il blocco consente di effettuare regolazioni del punto di mira in elevazione e impedisce di abbassarlo al di sotto del limite definito dall’utente. Per impostare ZeroLock è sufficiente rimuovere la scala della torretta verticale svitando la parte superiore della torretta utilizzando le dita; quindi bisogna utilizzare una chiave esagonale da 1,5 mm per allentare le tre controviti situate sul lato dell’anello ZeroLock.

Dopo aver impostato la torretta di regolazione del reticolo nella posizione desiderata (per esempio dopo aver azzerato il cannocchiale per una determinata distanza di tiro), l’anello di bloccaggio deve essere impostato per evitare l’abbassamento del punto d’impatto e immobilizzato stringendo le tre controviti.

In conclusione

Stryker Hd di Delta è una serie di cannocchiali da mira molto apprezzati dal pubblico per la qualità offerta a un prezzo ragionevole: è comprensibile quindi che Delta stia facendo del suo meglio per mantenerla aggiornata. Il nuovo Stryker Hd 3.5-21×44 non avrà difficoltà a trovare il suo posto sul mercato grazie alle dimensioni compatte e alla sua versatilità di utilizzo.

Delta Stryker Hd 3.5-21×44

Produttore : Delta Optical, Polonia, deltaoptical.eu

: Delta Optical, Polonia, deltaoptical.eu Distributore : Redolfi Armi , Manerbio (Bs)

: , Manerbio (Bs) Modello : Stryker Hd 3.5-21×44

: Stryker Hd 3.5-21×44 Tipo : ottica di puntamento a gruppi di lenti

: ottica di puntamento a gruppi di lenti Ingrandimento : 3.5-21x

: 3.5-21x Diametro obiettivo : 44 mm

: 44 mm Lunghezza : 315 mm

: 315 mm Diametro tubo : 34 mm

: 34 mm Campo visivo a 100 m : 11,1 m – 1,9 m

: 11,1 m – 1,9 m Eye relief : 71 – 99 mm

: 71 – 99 mm Escursione regolazione : 45 Mrad in elevazione, 21 Mrad in derivazione

: 45 Mrad in elevazione, 21 Mrad in derivazione Reticolo : illuminato (punto + croce) con 11 regolazioni (batteria Cr2032), tipo DPRC-1 o DLR-1

: illuminato (punto + croce) con 11 regolazioni (batteria Cr2032), tipo DPRC-1 o DLR-1 Posizionamento del reticolo : primo piano focale

: primo piano focale Parallasse : da 9 m a infinito

: da 9 m a infinito Peso : 805 g

: 805 g Prezzo: 1.790 euro

