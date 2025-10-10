Beretta Holding secondo azionista di Ruger

La Beretta Holding ha acquisto 1.250.100 azioni della Ruger, pari al 7,735% del pacchetto.
1.250.100 azioni valgono 46 milioni di dollari, quelli che ha speso la holding Beretta per acquisire il 7,735% della Sturm, Ruger & Company (Southport, Connecticut), percentuale che la rende il secondo azionista dopo BlackRock (16%) e le assegna una posizione di superiorità rispetto al fondo Vanguard.
Dall’America filtra (la fonte è un documento della Sec, Securities and exchange commission, ovverosia la Commissione di controllo della Borsa) che con quest’investimento la holding intende non ottenere il controllo della Ruger, ma dare vita a una collaborazione strategica sul piano industriale, tecnologico e logistico.
