Sk Guns lancia la San Miguel Arcángel

Sk Guns ha annunciato la quarta pistola di The Saint Series: è la San Miguel Arcángel, dedicata al patrono di soldati e poliziotti.
San Michele è il patrono dei soldati, degli agenti di polizia e in generale di coloro che combattono per la giustizia e per la pace: non c’è bisogno di sforzarsi per capire come mai è a lui che, affiancandola a Lady of Guadalupe (2023), Santa Muerte (2024) e San Judas (2025), Sk Guns dedica la quarta pistola di The Saint Series, San Miguel Arcángel, costruita come d’abitudine sulla base di una Colt 1911 calibro .38 super.
San Michele compare sulla parte superiore del carrello, sopra le nuvole, con l’armatura e le ali spiegate, mentre trafigge Satana precipitandolo tra le fiamme; la scena è realizzata con una placcatura in oro 24 carati, la stessa che Sk Guns impiega per decorare i lati con gli astri di Virgilio e per rivestire i comandi. Dietro, il carrello si completa con la missione di San Miguel Arcángel, la sedicesima (1797) delle ventuno spagnole in California, e con la raffigurazione di una pergamena nella quale compare il numero progressivo della pistola.
Sk Guns, infatti, ne ha prodotte appena cinquecento, che inizierà a consegnare da settembre (2.900 dollari il prezzo di lancio); sulle guancette di ciascuna, in Kirinite viola, colore simbolo di fede e serenità, spicca il cavallo rampante Colt.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.