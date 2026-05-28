Sk Guns lancia la San Miguel Arcángel

Sk Guns ha annunciato la quarta pistola di The Saint Series: è la San Miguel Arcángel, dedicata al patrono di soldati e poliziotti.

San Michele è il patrono dei soldati, degli agenti di polizia e in generale di coloro che combattono per la giustizia e per la pace: non c’è bisogno di sforzarsi per capire come mai è a lui che, affiancandola a Lady of Guadalupe (2023), Santa Muerte (2024) e San Judas (2025), Sk Guns dedica la quarta pistola di The Saint Series, San Miguel Arcángel, costruita come d’abitudine sulla base di una Colt 1911 calibro .38 super.

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San Michele compare sulla parte superiore del carrello, sopra le nuvole, con l’armatura e le ali spiegate, mentre trafigge Satana precipitandolo tra le fiamme; la scena è realizzata con una placcatura in oro 24 carati, la stessa che Sk Guns impiega per decorare i lati con gli astri di Virgilio e per rivestire i comandi. Dietro, il carrello si completa con la missione di San Miguel Arcángel, la sedicesima (1797) delle ventuno spagnole in California, e con la raffigurazione di una pergamena nella quale compare il numero progressivo della pistola.

Sk Guns, infatti, ne ha prodotte appena cinquecento, che inizierà a consegnare da settembre (2.900 dollari il prezzo di lancio); sulle guancette di ciascuna, in Kirinite viola, colore simbolo di fede e serenità, spicca il cavallo rampante Colt.

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