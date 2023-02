Beretta incorpora Ammotec Italia

La Beretta ha ufficializzato la volontà di incorporare Ammotec Italia per fusione.

Un tempo divisione della Ruag, era già entrata nel circuito al momento del passaggio delle quote societarie: ora Ammotec Italia sarà incorporata per fusione all’interno della Beretta, che negli scorsi mesi aveva già preso il controllo della rete commerciale. Lo fa sapere la stessa Beretta con una nota in cui ufficializza la propria volontà di porsi come fornitore globale sia per le armerie sia per cacciatori e tiratori.

Nella Beretta sarà integrato tutto il munizionamento trattato da Ammotec Italia, ossia Rws, Geco, Rottweil e Norma; aumenterà dunque la fornitura di prodotti per caccia, tiro sportivo e settore tattico. L’amalgama tra armi Beretta e munizioni Ammotec potrà essere assaggiato già nel corso di Eos 23.

