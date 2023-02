Beretta 80X Cheetah cal. 9 corto, il test in poligono

La Beretta 80X Cheetah è l’ultima nata della Casa di Gardone Val Trompia in collaborazione con Beretta Usa. Rappresenta l’evoluzione di un classico della produzione Beretta, la 84 FS (Cheetah, per il mercato statunitense) in calibro 9 corto (o .380 auto).

Lo stimolo ad aggiornare un modello di grande successo Oltreoceano come la 84 Fs è arrivato proprio dalla filiale statunitense di Beretta che ha voluto rispondere alla crescente richiesta di armi compatte, adatte alla difesa personale e in calibro 9 corto, ritenuto il minimo utilizzabile per questa destinazione.

La storia della 84 Fs

La Beretta 84 è una variante in calibro 9 corto della serie 81 prodotta dalla fine degli anni Settanta e proposta in vari modelli e calibri, in risposta alle richieste del mercato che voleva pistole dotate di scatto in doppia azione e caricatore bifilare. L’ultima versione, proposta nel 1987, ha preso il nome di 84 Fs (Cheetah, per il mercato statunitense) ed era in calibro 9 corto.

La Beretta 80X Cheetah in poligono

Abbiamo provato la 80X Cheetah nel balipedio interno di Beretta, su una distanza di circa 10 metri. Guarda nel video com’è andata. La prova della Beretta 80X Cheetah sarà pubblicata su Armi Magazine marzo 2023: dal 15 febbraio lo troverete in edicola a 7,90 euro oppure, nella versione digitale, nello shop di Editoriale C&C a soli 3,99 euro.

