Il fuoristrada anglo-tedesco Ineos Grenadier 4×4 sarà presente all’European Outdoor Show (Eos) di Verona, in programma da sabato 11 a lunedì 13 febbraio 2023.

Anche quest’anno la fiera dedicata a caccia, tiro sportivo, pesca, nautica e outdoor ospiterà l’Ineos Grenadier 4×4, fuoristrada duro e puro, compagno perfetto per ogni attività all’aperto, grazie anche alla capacità di traino di ben 3.500 kg.

Stile inconfondibile per l’Ineos Grenadier 4×4

Con un mix di design solido e funzionale tipicamente britannico e rigore ingegneristico di matrice tedesca, il Grenadier è un 4×4 pensato da zero per non scendere a compromessi. Il veicolo è stato infatti concepito, progettato e costruito secondo standard elevati per coloro a cui serve uno strumento di lavoro essenziale, minimalista e concreto, ma con tutto il comfort, la sicurezza, la raffinatezza e le dotazioni di serie che ci si aspetta da un veicolo moderno.

Due versioni: station wagon e utility wagon

Ineos Grenadier 4×4 è disponibile nelle versioni Station Wagon a cinque posti – negli allestimenti Fieldmaster e Trialmaster, dai nomi delle giacche del marchio di famiglia Belstaff – e Utility Wagon (versione autocarro), a due o a cinque posti. Il listino parte da 80mila euro.

Componenti made in Italy

Il Dna è inglese, ma Grenadier 4×4 parla anche italiano: gli assali sono costruiti dal gruppo Carraro, l’impianto frenante è di Brembo, i tiranti sterzo e i puntoni sono di Frap mentre Cofle ha fornito i cavi per il blocco e sblocco dei differenziali. Il Grenadier 4×4 sarà in mostra a Eos Show a Verona Fiere nel Padiglione 12 – stand F308.