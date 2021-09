Beretta M9A4, la nuova pistola full size di Beretta

Sviluppata sulla base della M9, la nuova pistola full size di Beretta è pensata per ogni situazione che richiede rapidità d’ingaggio.

Costruita in America e per ora in America disponibile, ma è lecito sperare in una rapida diffusione anche in Europa, la nuova pistola full size di Beretta riprende il design della M9 e lo trasforma con una serie di innovazioni tecniche. Sul carrello della nuova M9A4 è infatti facilmente installabile il punto rosso; sono ben cinque le slitte utilizzabili, così da estendere al massimo la compatibilità con le ottiche presenti sul mercato. È inoltre presente di serie una mira notturna dovetail al trizio.

Oltre alla finitura flat dark earth, impermeabile e resistente agli elementi atmosferici, salta poi subito all’occhio la zigrinatissima impugnatura Vertec; visto che l’arma è pensata per ogni situazione che richiede rapidità d’ingaggio, dalle gare di tiro tattico alla difesa abitativa o personale fino eventualmente anche al law enforcement, un approccio istintivo è fondamentale. Lo facilita anche la configurazione verticale del backstrap, che rende ancora più rapido il puntamento.

Si è detto che la Beretta M9A4 nasce come pistola full size; è vero, ma le sue dimensioni (canna da 129,5 millimetri, 221 millimetri la lunghezza, 944 il peso) favoriscono il porto occulto. Ciò però non ne inficia la capacità, visto che la capacità del caricatore bifilare svasato può raggiungere i 18 colpi (disponibile anche da 10 e 15, sempre calibro 9 mm).

L’arma si completa con grilletto XTreme Trigger System facile da raggiungere anche per chi ha le mani piccole e slitta Picatinny dinanzi al ponticello; il pulsante di sgancio del caricatore è maggiorato. Rapido lo smontaggio senza strumenti. Il prezzo al pubblico sarà reso noto a breve.

