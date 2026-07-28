Beretta presenta il semiautomatico A400 Solo

Beretta ha annunciato il lancio dell’A400 Solo, fucile semiautomatico a presa di gas disponibile in due versioni e tre lunghezze di canna.
«Il nome racchiude l’essenza stessa di questo fucile» spiega Daniele Piva, vicepresidente commercial market business di Beretta: il nuovo A400 Solo, fucile calibro 12 disponibile nella versione sintetica e in quella camo, intende essere «l’unico semiautomatico di cui un cacciatore avrà mai bisogno».
Costruito intorno alla piattaforma A400, con carcassa in alluminio aeronautico e comandi maggiorati, il Solo funziona grazie al sistema a presa di gas B-Link Pro, che aumenta del 36% la velocità di ciclaggio, rende fluido lo sparo e rispetto alla generazione precedente riduce del 46% i residui.
Al potenziamento dell’ergonomia contribuiscono inoltre il sistema Kick-Off Plus, che attenua il rinculo fino al 40%, la tecnologia B-Steady, che separando la pala del calcio dalla pistola mantiene la guancia stabile, così da ridurre i movimenti, la silhouette dell’astina e la superficie dell’impugnatura, più aggressiva.
Sono tre le lunghezze di canna disponibili (66, 71, 76 centimetri: tecnologia Steelium, con doppio cono di raccordo di 80 millimetri), tutte camerate magnum (76 millimetri); lo scatto, riprogettato, rende più netto lo sgancio e più breve il reset del grilletto sempiatto.
Scheda tecnica
- Produttore: Beretta, via Pietro Beretta 18, Gardone 25063 Val Trompia (Bs), tel. 030 83411
- Modello: A400 Solo
- Tipologia: fucile semiautomatico a presa di gas
- Calibro: 12
- Camera: 76 mm
- Lunghezza di canna: 66, 71, 76 cm
- Bindella: 7×7 mm, con salto
- Mirino: fibra ottica rossa
- Strozzatore: OptimaChoke Hp (esterni, intercambiabili)
- Bascula: alluminio trattata Cerakote o rivestita camo
- Sicura: reversibile, maggiorata
- Colpi: 2+1
- Lunghezza di tiro: 365 mm
- Lunghezza totale: 1.275 cm (con canna di 71 cm)
- Peso: 3.400 g (con canna di 76 cm)
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