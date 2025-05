Beretta presenta l’A400L

La Beretta ha presentato l’A400L, fucile semiautomatico calibro 12 per il tiro a volo caratterizzato da un’incisione particolare e da un’ergonomia miglioratissima.

Sulla carcassa sfodera un’incisione esclusiva a motivi floreali, nitida sul fondo inchiostrato, il pregio della quale risalta ancora di più nel contrasto col legno di noce europeo (grado 2,5+) dell’asta e del calcio, riprogettati nell’ergonomia (ampliata e migliorata la zigrinatura, ambidestra l’impugnatura con bugna): si capisce perché l’A400L, il fucile semiautomatico calibro 12 presentato dalla Beretta nelle scorse ore come variante dell’A400 Xcel Sporting, ovviamente costruito sul sistema A400, ha acceso l’attenzione dei tiratori non solo italiani.

Disponibili in tre diverse lunghezze (710, 760, 810 millimetri), le canne sono del tipo Beretta Steelium Plus, con triplo cono di raccordo progressivo (fino a 320 millimetri): questa scelta ottimizza l’energia, migliora la gestione del rinculo, rende le rosate il più uniformi e dense possibili. Sono tre gli strozzatori intercambiabili Optimachoke Hp forniti di serie: M, Im e Ic, ossia ***, ** e ****. Ventilata, la bindella superiore misura 10×8 millimetri.

Insieme all’incisione, sulla carcassa spicca una scritta in verde acido: ci si legge B-Link, il nome del sistema a presa di gas che accelera la velocità di riarmo del 36% e dà stabilità, comfort e controllo. Così la Beretta descrive il funzionamento di questo meccanismo, a tubo passante: «Una testina rotante e un pistone autopulente operano insieme per un ciclaggio e colpi successivi più veloci, rinculo ridotto, compatibilità con ogni tipo di munizione e requisiti minimi di manutenzione».

Ergonomia potenziata

Leggero e nitido, capace di ridurre il reset, il gruppo di scatto è realizzato in alluminio; l’elevatore pro, da competizione, resta in posizione sollevata quando l’otturatore è chiuso: in questo modo nel caricatore i colpi si possono inserire molto più rapidamente, sia a singolo sia in modalità di caricamento doppio-quadruplo, e così eliminare il rischio di pizzicamento del pollice.

Spalmata sul gruppo otturatore, sul grilletto e sul pulsante di sgancio del caricatore, la finitura Dlc riduce l’attrito, aumenta la resistenza e dà al 400L un tocco contemporaneo.

Potenziano l’ergonomia anche il calciolo Microcore con zigrinatura e struttura in poliuretano a cellule espanse (si apre dopo lo sparo, aumentando il contatto con la spalla: diverse le misure disponibili), la finestra di caricamento allargata, il tiretto e il pulsante di sgancio maggiorati.

Infine, per la prima volta su un fucile Beretta è presente il tappo-serbatoio B-Balance, che combina un design moderno con un’innovativa costruzione in alluminio anodizzato e acciaio; grazie agli inserti in dotazione, il suo peso si può regolare da 85 a 140 grammi.

La scheda tecnica del Beretta A400L

Produttore : Beretta

: Modello : A400L

: A400L Tipologia : fucile semiautomatico a presa di gas

: fucile semiautomatico a presa di gas Calibro : 12

: 12 Lunghezza canne : 710, 760, 810 mm

: 710, 760, 810 mm Strozzatori : OptimaChoke, intercambiabili

: OptimaChoke, intercambiabili Materiale carcassa : ergal

: ergal Finitura carcassa : nichelata

: nichelata Incisione : motivo floreale con fondo inchiostrato

: motivo floreale con fondo inchiostrato Sicura : reversibile, maggiorata

: reversibile, maggiorata Capacità serbatoio : 3+1 senza riduttore, 2+1 standard

: 3+1 senza riduttore, 2+1 standard Calcio : legno di noce europeo, grado 2,5+

: legno di noce europeo, grado 2,5+ Lenght of pull : 365 mm

: 365 mm Calciolo : Microcore

: Microcore Lunghezza totale : 1.270 mm

: 1.270 mm Peso : 3.250 g

: 3.250 g Prezzo: su richiesta

