Due italiani nelle top 3 del ranking Issf

Nelle top 3 del ranking Issf trovano spazio sia Silvana Stanco sia Federico Maldini, rispettivamente nel trap e nella pistola 10 metri ad aria compressa.

L’aggiornamento del ranking Issf raddoppia il numero di italiani presenti nelle top 3: superate la spagnola Mar Molne Magrina e la russa Lada Denisova, che gareggia come atleta neutrale, Silvana Stanco guadagna due posizioni e adesso è seconda (5.156 punti) nella classifica internazionale di trap femminile, dietro solo la polacca Sandra Bernal; le fa compagnia Federico Nilo Maldini, che conferma il terzo posto (4.743 punti) nella pistola 10 metri ad aria compressa, specialità in cui comandano il cinese Hu Kai e Anton Aristarkhov.

Carabina 10 metri uomini

Sheng Lihao (Chn, 7.500) Victor Lindgren (Swe, 6.775) Maximilian Dallinger (Ger, 4.508)

Carabina 10 metri donne

Wang Zifei (Chn, 8.125) Jeanette Hegg Duestad (Nor, 5.752) Ban Hyojin (Kor, 5.200)

Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Jon-Hermann Hegg (Nor, 7.375) Lucas Bernard Denis Kryzs (Fra, 5.456) Jiri Privatskyi (Cze, 5.202)

Carabina 50 metri tre posizioni donne

Jeanette Hegg Duestad (Nor, 9.000) Emely Jaeggi (Sui, 7.025) Anna Janssen (Ger, 5.464)

Pistola 10 metri uomini

Hu Kai (Chn, 7.309) Anton Aristarkhov (Ain, 5.125) Federico Nilo Maldini (Ita, 4.743)

Pistola 10 metri donne

Yao Qianxun (Chn, 7.130) Inder Sing Suruchi (Ind, 5.092) Esha Singh (Ind, 4.499)

Pistola rapida 25 metri uomini

Clement Bessaguet (Fra, 6.760) Florian Peter (Ger, 5.370) Jean Quiquampoix (Fra, 4.690)

Pistola 25 metri donne

Yang Jiin (Kor, 6.650) Esha Singh (Ind, 5.052) Yao Qianxun (Chn, 5.011)

Trap uomini

Josip Glasnovic (Cro, 4.434) Alessandro De Souza Ferreira (Per, 4.288) Andres Garcia (Esp, 4.149)

Trap donne

Sandra Bernal (Pol, 5.286) Silvana Stanco (Ita, 5.156) Laetisha Scanlan (Aus, 4.975)

Skeet uomini

Vincent Hancock (Usa, 5.000) Emil Kjeldgaard Petersen (Nor, 4.994) Daniel Korcak (Cze, 4.427)

Skeet donne

Samantha Simonton (Usa, 5.300) Jiang Yiting (Chn, 5.225) Gabriela Rodriguez (Mex, 4.925)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.