Due italiani nelle top 3 del ranking Issf

Nelle top 3 del ranking Issf trovano spazio sia Silvana Stanco sia Federico Maldini, rispettivamente nel trap e nella pistola 10 metri ad aria compressa.
L’aggiornamento del ranking Issf raddoppia il numero di italiani presenti nelle top 3: superate la spagnola Mar Molne Magrina e la russa Lada Denisova, che gareggia come atleta neutrale, Silvana Stanco guadagna due posizioni e adesso è seconda (5.156 punti) nella classifica internazionale di trap femminile, dietro solo la polacca Sandra Bernal; le fa compagnia Federico Nilo Maldini, che conferma il terzo posto (4.743 punti) nella pistola 10 metri ad aria compressa, specialità in cui comandano il cinese Hu Kai e Anton Aristarkhov.
Carabina 10 metri uomini
- Sheng Lihao (Chn, 7.500)
- Victor Lindgren (Swe, 6.775)
- Maximilian Dallinger (Ger, 4.508)
Carabina 10 metri donne
- Wang Zifei (Chn, 8.125)
- Jeanette Hegg Duestad (Nor, 5.752)
- Ban Hyojin (Kor, 5.200)
Carabina 50 metri tre posizioni uomini
- Jon-Hermann Hegg (Nor, 7.375)
- Lucas Bernard Denis Kryzs (Fra, 5.456)
- Jiri Privatskyi (Cze, 5.202)
Carabina 50 metri tre posizioni donne
- Jeanette Hegg Duestad (Nor, 9.000)
- Emely Jaeggi (Sui, 7.025)
- Anna Janssen (Ger, 5.464)
Pistola 10 metri uomini
- Hu Kai (Chn, 7.309)
- Anton Aristarkhov (Ain, 5.125)
- Federico Nilo Maldini (Ita, 4.743)
Pistola 10 metri donne
- Yao Qianxun (Chn, 7.130)
- Inder Sing Suruchi (Ind, 5.092)
- Esha Singh (Ind, 4.499)
Pistola rapida 25 metri uomini
- Clement Bessaguet (Fra, 6.760)
- Florian Peter (Ger, 5.370)
- Jean Quiquampoix (Fra, 4.690)
Pistola 25 metri donne
- Yang Jiin (Kor, 6.650)
- Esha Singh (Ind, 5.052)
- Yao Qianxun (Chn, 5.011)
Trap uomini
- Josip Glasnovic (Cro, 4.434)
- Alessandro De Souza Ferreira (Per, 4.288)
- Andres Garcia (Esp, 4.149)
Trap donne
- Sandra Bernal (Pol, 5.286)
- Silvana Stanco (Ita, 5.156)
- Laetisha Scanlan (Aus, 4.975)
Skeet uomini
- Vincent Hancock (Usa, 5.000)
- Emil Kjeldgaard Petersen (Nor, 4.994)
- Daniel Korcak (Cze, 4.427)
Skeet donne
- Samantha Simonton (Usa, 5.300)
- Jiang Yiting (Chn, 5.225)
- Gabriela Rodriguez (Mex, 4.925)
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