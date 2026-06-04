Fn annuncia l’Arka

Nel corso dell’Eurosatory, la fiera parigina dedicata alla sicurezza e alla difesa, Fn presenterà ufficialmente l’Arka, arma tattica che tiene insieme l’ergonomia dell’Ar-15 e il sistema meccanico della Scar.

«Per colmare il divario tra affidabilità e uso intuitivo», situazione che troppo spesso ritiene che si riscontri, e rispondere alle esigenze di militari e professionisti del law enforcement «anche negli ambienti più ostili» Fn ha deciso di coniugare l’ergonomia delle piattaforme Ar-15 col sistema meccanico della Scar: è così che nasce l’Arka, arma tattica calibro 5,56×45 mm Nato in due varianti cromatiche, nera e flat dark earth, e due diverse lunghezze, perché alla canna standard di 14,5” (368 millimetri) si associa la Cqc (close quarters combat) di 11,25” (286 millimetri), con copricanna M-lok in scala.

Nel sistema Fn ha integrato un pistone a corsa corta, collaudato nelle condizioni più estreme (fango, acqua, sabbia); ogni comando (manetta d’armamento a T, dispositivo per l’avanzamento assistito, pulsante di sgancio del caricatore) si trova in una posizione che riduce al minimo i tempi d’intervento e l’affaticamento fisico.

Come il resto dei comandi, anche la leva di fermo è ambidestra: questa soluzione si rivela utile sia per chi opera da dietro un riparo, sia per chi deve cambiare spalla a seconda della situazione. La presentazione ufficiale si terrà all’Eurosatory, in programma a Parigi dal 15 al 19 giugno.

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