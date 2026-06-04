Avviso di sicurezza Ruger per alcune pistole Lcp Max

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ArmiMagazine.it
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Avviso di sicurezza Ruger per alcune pistole Lcp Max

Ruger ha diffuso un avviso di sicurezza per alcune pistole Lcp Max con sicura manuale.

In alcune pistole Lcp Max con sicura manuale e numero di serie inferiore a 383100000 Ruger ha rilevato una possibile lavorazione scorretta «dell’alloggiamento che trattiene la molla di ritegno della leva di sicurezza», che «a causa del rinculo può dislocarsi»; se ciò accade, si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale, la leva di sicurezza manuale non opporrà resistenza e non rimarrà in posizione di sicura. In genere, il problema si manifesta dopo 50-100 colpi, ed è facilmente percepibile; peraltro gli altri meccanismi di sicurezza, inclusa la sicura del grilletto, continueranno a funzionare correttamente.

Se si riscontra questo problema, che riguarda solo una categoria di pistole ben definita (non le Ehg, a prescindere dal numero di serie), è necessario smettere immediatamente di usare la pistola e richiedere l’intervento di riparazione sul portale dedicato.

In calce alla nota, Ruger descrive la procedura da seguire per verificare il corretto funzionamento della pistola: rimuovere il caricatore; tirare completamente indietro il carrello; controllare visivamente e fisicamente la camera di scoppio per assicurarsi che la pistola sia completamente scarica; rilasciare il carrello per armare il cane; spingere la leva della sicura manuale verso l’alto, in posizione «sicura», e rilasciarla; ispezionare la leva della sicura per assicurarsi che rimanga in posizione «sicura». Se la leva della sicura manuale si sposta in posizione «fuoco» per effetto del proprio peso o non si innesta saldamente in posizione «sicura» (non si sente alcun click), non funziona correttamente.

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