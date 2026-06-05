Quanti background check richiesti in America nei primi cinque mesi del 2026?

L’Fbi notifica che nei primi cinque mesi del 2026 i background check richiesti in America hanno di poco superato gli undici milioni.

Non tanti meno dell’ultimo biennio, ma comunque meno, e dunque utili a consolidare una proiezione finale ben lontana dai trenta milioni: sono poco più di undici i milioni di background check (11.064.094, dato Fbi), il controllo dei precedenti per l’acquisto di un’arma, richiesti in America nei primi cinque mesi del 2026; per la prima volta dal 2017, le pratiche di maggio stanno sotto i due milioni.

Il dato complessivo è inferiore ai primi cinque mesi di ciascuno dei sette anni passati: si scende del 5,14%, del 6,26% e del 4,19% rispetto a 2025, 2024 e 2019, si crolla (-19,17% sul 2023, -16,03% sul 2022, -42,34% sul 2021, -27,44% sul 2020) rispetto ai quattro anni di mezzo.

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