Beretta sospende attività lavorativa fino al 20 marzo

Giovedì scorso Beretta ha sospeso l’attività lavorativa: la direzione generale ha fatto sapere quanto durerà.

I cancelli di Beretta rimarranno sostanzialmente chiusi fino al 20 marzo. In azienda entreranno soltanto pochissimi lavoratori chiamati a mettere in sicurezza gli impianti e a garantire le spedizioni urgenti. Chiaramente saranno assicurate le misure di protezione necessarie. La sospensione dell’attività lavorativa decisa il 12 marzo andrà dunque avanti per tutta la prossima settimana: lo ha deciso la direzione generale d’accordo con presidenza e sindacati. Lunedì 16 marzo è prevista la chiusura collettiva per ferie. Da martedì 17 Beretta utilizzerà gli istituti “da definire appena possibile”, non appena si capirà quali saranno gli ammortizzatori sociali attivati dal governo.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.