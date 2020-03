Vento, pioggia, stanchezza: è soprattutto durante le operazioni più lunghe che si risente del micidiale effetto degli elementi, in tutte le loro forme. I modelli Lowa Z-8N Gtx C e Z-8N Gtx Ws C sono una soluzione per chi è alla ricerca di un partner affidabile, in grado di offrire grande supporto anche durante le marce.

Le qualità principali dei Lowa Z-8N Gtx C sono la stabilità e lo straordinario supporto in qualsiasi situazione. Il robusto modello professionale è realizzato in pelle di bufalo, un materiale molto pregiato e resistente. Inoltre, la tomaia a media altezza assicura un’ottima tenuta e supporta la delicatissima zona della caviglia. La suola durevole in poliuretano con vari gradi di durezza offre ammortizzamento e stabilità per proteggere a lungo i legamenti, i muscoli e le articolazioni, anche durante le operazioni più lunghe. Nonostante le sue doti spiccate in fatto di supporto e stabilità, Lowa Z-8N Gtx C rimane comunque un leggerissimo modello, molto funzionale. È il prodotto ideale per le operazioni su terreni impegnativi e dimostra la sua stoffa anche durante le marce con un carico mediamente pesante sulle spalle. Il merito è della struttura complessa della suola Lowa Tactical Z Trac. Le proprietà di isolamento da caldo e freddo sottolineano la versatilità della miscela di gomma pensata per tanti impieghi diversi e il profilo del complesso della suola. In aggiunta, la suola è resistente all’olio e ai carburanti, ma anche al calore da contatto. La membrana in Gore-Tex integrata nella calzatura contrasta l’umidità proveniente dall’esterno e mantiene il piede asciutto con la massima efficienza, anche durante le attività più faticose. Per offrire un supporto ideale anche ai piedi femminili, il modello Lowa Z-8N Gtx C è disponibile in una versione realizzata con una forma speciale da donna.