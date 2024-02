Bergara Stoke, una carabina bolt-action compatta

La Bergara ha presentato la Stoke, carabina bolt-action compatta disponibile in sette calibri diversi.

I tiratori più bassi possono aver bisogno di un’arma dedicata: è a loro che ha pensato la Bergara allargando la famiglia B-14 con la Stoke, carabina bolt-action compatta con length of pull ridotta (311 millimetri) e impugnatura a pistola ottimizzata per le mani piccole.

Costruita sulla base di un’azione Remington 700, leggera (2.500 grammi) e ben bilanciata, la Stoke è disponibile in sette diversi calibri, tutti alimentati da un caricatore stile Aics: ospita 3+1 colpi in .22-250 Remington, .243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 6,5 prc e .308 Winchester (canna di 510 millimetri, profilo 17,5 millimetri), e ben 7+1 in .223 Remington e .300 Blackout (canna di 420 millimetri)

Il prezzo suggerito dalla Bergara è pari a 940 euro; in Italia il marchio è distribuito da Redolfi Armi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.