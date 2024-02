Detenzione, trasporto e manutenzione di armi: convegno legale Conarmi a Verona

Alla vigilia di Eos 2024 il Conarmi organizza un incontro sulla detenzione, il trasporto e la manutenzione di armi.

Potrebbe essere il modo giusto per entrare nel clima Eos 2024, la fiera di Verona in programma da sabato prossimo a lunedì: in collaborazione con la Federcaccia locale, venerdì 16 (ore 20.30, Villafranca di Verona – Best Western Plus Hotel Expo, sala New York) il Conarmi organizza una serata informativa (ingresso libero) sulla detenzione, il trasporto e la manutenzione di armi comuni, da caccia e per uso sportivo; lo scopo dell’incontro è sciogliere tutti i dubbi sul tema, compresi quelli legati all’eredità.

La relazione principale è affidata ad Adele Morelli, consulente legale del Conarmi; modererà l’incontro Leonardo Oliosi, commissario d’esame per l’abilitazione a varie forme di caccia in Veneto e in Lombardia.

