Eos Show 2024, un coltello Maserin in omaggio a chi si abbona ad Armi Magazine!

I visitatori che sottoscriveranno un abbonamento ad Armi Magazine a Eos Show, in programma a Veronafiere da sabato 17 a lunedì 19 febbraio 2024, riceveranno in omaggio un Maserin Dynamic Gun Tool, impreziosito dal logo celebrativo dei 30 anni della rivista, dal valore di 74 euro!

Il Dynamic Gun Tool della maniaghese Maserin è un coltellino pensato per i possessori di un’arma: oltre alla lama in acciaio Aisi 440, lunga 55 mm, dispone, all’interno del manico in alluminio anodizzato nero lavorato con macchinari Cnc, ben tre cacciaviti a taglio utili per disassemblare una pistola semiautomatica.

Gli utensili sono bloccati con sistema liner-look per garantire la massima sicurezza nell’utilizzo.

Sulla lama troverete inciso il logo celebrativo dei 30 anni della nostra rivista, un traguardo importante che ricorderemo con un logo in copertina per tutto il 2024.

A Eos l’abbonamento diventa gratuito!

L’aspetto interessante dell’offerta in fiera è che, con l’omaggio del coltellino Maserin, dal valore commerciale di 74 euro, l’abbonamento più completo (cartaceo più digitale per 12 numeri) diventa (quasi) gratuito: infatti, l’abbonamento “premium” costa 79 euro.

Diventa, invece, addirittura vantaggioso sottoscrivere il solo abbonamento cartaceo (12 numeri) a 65 euro, contro un prezzo edicola pari a 94,80 euro (sempre 12 numeri), oppure l’abbonamento digitale, a 35 euro.

Per tutti i sottoscrittori ci sarà un Dynamic Gun Tool in omaggio!

Ci vediamo a Eos Show, Veronafiere, padiglione 12, stand C300!