Berger Long Range Hybrid Target, le munizioni per il tiro a lunga distanza in due calibri ulteriori

Berger amplia la propria offerta di munizioni per il tiro a lunga distanza.

Saranno disponibili anche nel 6 mm Creedmoor (109 grani) e nel 6,5 mm Creedmoor, 144 e 153,5 grani: le Long Range Hybrid Target, munizioni per il tiro a lunga distanza a marchio Berger, provano a prendersi un’altra quota di mercato. Per realizzarle Berger usa la Meplat Reduction Technology, che consente di disegnare un profilo omogeneo e di aumentare il coefficiente balistico contenendone la variazione sotto l’1%. Costruite su bossoli Lapua, queste munizioni ingaggiano un passo di rigatura minimo 1:8”. Per il calibro 6,5 mm Creedmoor, le 144 grani sono ottimizzate per il tiro fino a 1.000 iarde (914 metri); per distanze superiori Berger suggerisce di usare le 153,5 grani.

Berger Long Range Hybrid Target 6 mm Creedmoor, 109 grani: la scheda tecnica

Oal: 69,6 mm

Cb G1: 0,568

Cb G7: 0,292

V 0 : 899 m/s

E 0 : 2.857 Joule

V 100 : 849 m/s

E 100 : 2.549 Joule

V 200 : 801 m/s

E 200 : 2.267 Joule

V 600 : 624 m/s

E 600 : 1.373 Joule

V 1000 : 469 m/s

E 1000 : 777 Joule

Gee: 200 iarde (183 metri). Tutte le distanze sono espresse in iarde

Berger Long Range Hybrid Target 6,5 mm Creedmoor, 144 grani: la scheda tecnica

Oal: 71,4 mm

Cb G1: 0,655

Cb G7: 0,336

V 0 : 862 m/s

E 0 : 3.472 Joule

V 100 : 820 m/s

E 100 : 3.140 Joule

V 200 : 779 m/s

E 200 : 2.832 Joule

V 600 : 626 m/s

E 600 : 1.828 Joule

V 1000 : 490 m/s

E 1000 : 1.122 Joule

Gee: 200 iarde (183 metri). Tutte le distanze sono espresse in iarde

Berger Long Range Hybrid Target 6,5 mm Creedmoor, 153,5 grani: la scheda tecnica

Oal: 71,4 mm

Cb G1: 0,694

Cb G7: 0,356

V 0 : 824 m/s

E 0 : 3.385 Joule

V 100 : 785 m/s

E 100 : 3.072 Joule

V 200 : 746 m/s

E 200 : 2.782 Joule

V 600 : 605 m/s

E 600 : 1.827 Joule

V 1000 : 479 m/s

E 1000 : 1.145 Joule

Gee: 200 iarde (183 metri). Tutte le distanze sono espresse in iarde

