Domani al via il Campionato del mondo di fossa universale

Tiro a volo: sta per cominciare il Campionato del mondo di fossa universale, ospitato dal Tav Umbriaverde.

«Sarà un mondiale particolare, ma la presenza in pedana dei più quotati tiratori al mondo renderà in ogni caso spettacolare l’evento»: ne è convinto il selezionatore Sandro Polsinelli alla vigilia del Campionato del mondo di fossa universale. Saranno dodici (Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna) le nazioni che si contenderanno il titolo, anche se negli ultimi giorni alcune hanno comunicato l’intenzione di ritirare le squadre e di concorrere solo per la classifica individuale. Si comincia domani per andare avanti fino a domenica, con 50 piattelli al giorno. Appuntamento al Tav Umbriaverde.

La squadra azzurra di fossa universale

Uomini: Alessandro Camisotti, Nicolò Fabbri, Andrea Trabucco

Donne: Stefania Oliva, Bianca Revello, Eugenia Valente

Junior: Marco Arena, Narcis Florin Caccia, Giuseppe Fiume

Senior: Graziano Borlini, Massimo Croce, Corrado Pontecorvi

Veterani: Giorgio Bottigella, Calogero Gibiino, Gildo Grondona

Master: Giuliano Fabbri

