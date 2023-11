Biglietti per Eos ’24 a prezzo ridotto per il Black Friday

Per il Black Friday (e il Black Saturday, e il Black Sunday) i biglietti per Eos ’24 costano 10 euro anziché 15.

Più che Black Friday, un Black weekend: i biglietti per Eos ’24, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona dal 17 al 19 febbraio 2024, saranno infatti acquistabili a prezzo scontato non solo venerdì 24, ma anche sabato 25 e domenica 26 novembre.

Comprandoli in questi giorni si risparmia un terzo esatto sul prezzo web, già ridotto: anziché 15 si spendono infatti 10 euro (più prevendita).

Se si paga con carta di credito la ricezione è istantanea: il biglietto viene infatti emesso in modalità print-home. Per accedere alla fiera non è necessario stamparlo: si può presentare anche in formato elettronico; è sufficiente che il codice a barre sia leggibile dagli scanner. Gli organizzatori ricordano che una volta completata la procedura d’acquisto, non solo a prezzo scontato, non è possibile modificare la data di partecipazione.

