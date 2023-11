Per l’ultimo sabato di novembre il Tsn di Napoli ha organizzato un test di tre pistole Beretta.

92X Performance, Apx A1 Tactical e 80X Cheetah: sono tre le pistole Beretta il cui test il Tsn di Napoli ha allestito per sabato 25 novembre, in due diverse fasce orarie (9-12.30, 14-17.30). Per la prova delle armi saranno utilizzare cartucce Geco.

Gratuita per i primi quindici colpi, la partecipazione è aperta agli iscritti alla struttura e ai tesserati Uits. È necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo tsn.napoli@virgilio.it; la risposta arriverà nella giornata di venerdì. Chi avesse bisogno d’informazioni ulteriori può contattare il Tsn Napoli telefonando al numero 081 2394761.

Ovviamente per partecipare al test è richiesta una licenza di porto d’armi in corso di validità.

