Bignami a Eos Show 2023: stasera le anticipazioni

Stasera alle 19 è in programma una diretta Facebook in cui il direttore commerciale di Bignami annuncerà le novità presenti a Eos Show 2023.

Forse non tutte, ci vuole sempre una nicchia per le sorprese o gli arrivi dell’ultimo momento, ma stasera si conoscerà gran parte delle novità che Bignami esporrà a Eos Show 2023. Alle 19 è infatti in programma una diretta Facebook che vedrà protagonista Manfred Gruber, direttore commerciale dell’azienda, intervistato da Massimo Vallini e Patrizio Carotta. È uno dei primi incontri pubblici che consentono di entrare nel clima della fiera, in programma a Verona dall’11 al 13 febbraio 2023.

