Cz 75 Order of the white lion #001, all’asta la pistola da collezione

Non è una semplice pistola da collezione: la 75 Order of the white lion messa all’asta da Cz è infatti la capostipite della serie.

Già di per sé è una pistola da collezione, visto che ne sono stati prodotti cento pezzi appena; la sigla Rbl-001 impressa su quella messa all’asta dalla Artslimit in collaborazione con Cz la rende indiscutibilmente un pezzo unico. E la storia che c’è dietro ne aumenta il valore: i proventi dell’asta saranno infatti destinati al fondo con cui la presidenza della Repubblica ceca finanzia organizzazioni non governative impegnate nell’assistenza all’infanzia; e a consegnare l’arma al nuovo proprietario sarà Miloš Zeman, il presidente della Repubblica, nel corso di una cerimonia ospitata dal Castello di Praga.

La Cz 75 Order of the white lion è profondamente legata alle istituzioni repubblicane; l’Ordine cui è intitolata rappresenta infatti la più alta onorificenza che lo Stato può concedere. Le decorazioni incise a mano ne richiamano l’iconografia, riconoscibile nelle foglie di tiglio e nel leone a due code incastonato in uno scudo d’oro 14 carati; sono placcati in oro anche i comandi, l’estrattore, le viti dell’impugnatura e la base del caricatore. Sul lato sinistro del carrello è inciso il motto «Pravda vítězí», la verità prevale; sul lato destro l’indicazione del centenario della fondazione dell’Ordine («1922-2022»).

Foderato in tessuto rosso, lo scrigno che accoglie la pistola è realizzato in tre tipi di legno (acero, betulla, noce); il coperchio, sul quale è applicato il certificato originale firmato dal presidente della Repubblica lo scorso 28 ottobre, è collegato alla base da due nastri tricolori. L’asta chiude il 18 dicembre: si partiva da una base di 250.000 corone ceche (circa 10.300 euro); al momento l’offerta più alta vale 630.000 corone, quasi 26.000 euro. Secondo Cz il valore della prima 75 Order of the white lion è compreso tra le 500.000 e il milione di corone, ossia tra 20.500 e 41.000 euro circa.

Cz 75 Order of the white lion #001: la gallery fotografica

1 di 4

