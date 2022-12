Sig Sauer P320-XFive Dh3, la pistola sportiva custom

Sviluppata sulla base della XFive Legion, la XFive Dh3 è l’ultima variante custom della classica Sig Sauer P320.

Daniel Horner s’è messo a lavorare sulla XFive Legion e ha tirato fuori una pistola sportiva con alcune interessanti caratteristiche simil-tattiche: dai laboratori di Sig Custom esce la XFive Dh3, ultima variante della Sig Sauer P320.

La prima modifica riguarda il nuovo profilo del carrello optic-ready; vi sono installate di serie le mire diurne-notturne X-Ray3 compatibili con un moderatore di suono ed eventualmente utilizzabili in cowitness col punto rosso. L’altra innovazione è dovuta all’impugnatura modulare Txg con tungsteno infuso, trattata con carburo di silicio così da aumentare il grip in ogni circostanza.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola striker fired 9 mm, per le sue dimensioni (lunghezza 216 millimetri, peso 1.235 grammi) annoverabile nella categoria delle full size. Per la canna bull da 127 millimetri Sig Custom e Daniel Horner hanno scelto l’acciaio al carbonio, l’acciaio inossidabile invece per fusto e carrello (finitura Cerakote tan); scheletrizzato il grilletto flat. Della dotazione di serie fanno parte tre caricatori da 21 colpi e la slitta M1913 per l’installazione degli accessori.

