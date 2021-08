Blaser R8 OWN, una carabina da collezione all’asta

Carabina da collezione calibro 8,5×55 Blaser, la Blaser R8 OWN sarà acquistabile all’asta fino al 14 settembre.

Per finanziare il progetto di protezione della fauna Blaser Fawn Rescuers nel 2022, Blaser ha scelto una strategia accattivante: ha infatti messo all’asta una carabina da collezione, l’R8 OWN che nasce come pezzo unico per celebrare la One With Nature (Budapest, 25 settembre-14 ottobre) e festeggiare il 150° anniversario della prima fiera di caccia in Ungheria.

Sull’azione in acciaio si trova il logo della fiera intarsiato in oro (40 grammi): per apporlo a mano non sono bastate 70 ore. Vi sono stati poi aggiunti diamanti per 4 carati complessivi e le decorazioni floreali del maestro incisore Ralph Salzmann. Il calcio in noce di grado 11 si completa con un calciolo in cuoio. La canna misura 580 millimetri; 8,5×55 Blaser il calibro. L’asta (base 20.000 euro) andrà avanti fino alle 22 del 14 settembre.

1 di 4

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.