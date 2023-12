Böker Plus Advent Calendar 2023, un coltello per Natale

Il Böker Plus Advent Calendar è un calendario dell’Avvento che, al posto di dolcetti o piccoli giocattoli, offre ogni giorno un componente di un coltello, da montare il giorno di Natale.

All’inizio di dicembre i più piccoli appendono il calendario dell’Avvento su una parete della loro cameretta e, ogni mattina, aprono la casella corrispondente al giorno e prendono un piccolo dono: una caramella, un cioccolatino oppure un piccolo giocattolo.

Per i più grandi, ma anche per i papà, la tedesca Böker propone una versione adulta del calendario dell’Avvento. Con il Böker Plus Advent Calendar 2023 ogni giorno si trova una componente del coltello; nel kit sono inclusi elementi come la lama, diverse guancette per la personalizzazione del manico, viteria di precisione e accessori utili.

A firmare il coltello dell’Avvento è Raphaël Durand, coltellinaio francese noto per la sua abilità nel combinare design tradizionali con tecniche moderne di fabbricazione, già padre del Böker Plus Slack, che trae ispirazione dalle classiche Navajas del Mediterraneo.

Come il coltello contenuto nel calendario che, al momento, è esaurito nel sito tedesco del produttore ma è disponibile – a 130 euro, anche on line – in quello dell’importatore ufficiale: la coltelleria Collini di Busto Arsizio.

Produttore: Böker, Germania

Modello: Knife Kit Calendar Advent 2023

Designer: Raphaël Durand

Tipo: chiudibile back-lock

Materiale della lama: acciaio D2 con finitura satinata

Materiale del manico: micarta e fibra di carbonio

Lunghezza della lama: 80 mm

Spessore della lama: 3 mm

Lunghezza totale: 185mm

Peso: 71 g

Prezzo: 130 euro