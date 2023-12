Sig Sauer P320-Xten Endure, una P320 custom

È particolarissima la finitura del carrello della pistola Sig Sauer P320-Xten Endure, full size calibro 10 millimetri con canna di 5”.

Sulla finitura Cerakote spalmata sul carrello è inciso a laser un pattern custom stile topografia: insieme all’impugnatura in polimero Lxg (la punteggiatura aggressiva serve a mantenere massimo il grip anche quando l’umidità aumenta) è questa la caratteristica principale della Sig Sauer P320-Xten Endure, l’ultima variante della P320 uscita dalle officine Sig Custom Works.

Striker fired calibro 10 millimetri (tre i caricatori disponibili, da quindici colpi ciascuno), la P320-Xten Endure si sviluppa lungo una canna (acciaio al carbonio) di 127 millimetri che porta le dimensioni complessive a quelle d’una pistola full size: 142 millimetri la lunghezza, 33 millimetri lo spessore, 936 grammi il peso.

In acciaio inossidabile, il carrello è del tipo optic ready per la rapida installazione del punto rosso (impronta DeltaPoint Pro), da impiegare insieme alle mire diurne-notturne X-Ray3. La descrizione infine si completa con grilletto flat, slitta M1913 e niente sicura manuale. La Sig Sauer non ha ancora reso noti né il prezzo al pubblico né i tempi e i modi della distribuzione internazionale.

