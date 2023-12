Walther presenta la Pdp Match Steel Frame con fusto in acciaio

Walther Pdp Match Steel Frame è una semiautomatica full size che, al posto del fusto in polimeri, ne adotta uno in acciaio che ne accresce ulteriormente le prestazioni sportive.

L’adozione del fusto in acciaio nella Walther Pdp Match Steel Frame comporta un aumento di peso importante: si passa da 762 a 1.162 grammi. Ma, in ambito sportivo, si tratta di un vantaggio notevole in termini di stabilità e precisione nel tiro, specie se in movimento e con rapida successiore dei colpi.

“Il telaio in acciaio Pdp Match è un punto di svolta. Grazie alla stabilità incrollabile, i tiratori sono in grado di effettuare colpi successivi fulminei e con una precisione simile al laser“, ha affermato Jens Krogh, vicepresidente marketing e sviluppo prodotto di Walther Arms, “come la sua controparte polimerica, le caratteristiche versatili combinate con il telaio in acciaio, la rende un concentrato di potenza senza precedenti”.

Restano confermate le qualità della Walther Pdp Match con canna da 5 pollici: scatto sportivo, impugnatura antiscivolo, optic ready, caricatori da 20 colpi.

